Alunecari de teren masive in mai multe localitati din Cluj. Drumuri distruse si case degradate din cauza dezghetului din ultima perioada

In urma ninsorilor abundente si a ploilor din ultimele saptamani, in mai multe comune din judetul Cluj s-au creat pagube in curtile oamenilor, dar mai afectate au fost drumurile din localitati.Alunecari de teren la Tureni si Ceanu MicIn urma ploilor si a topirii zapezii s-a infiltrat in sol o cantitate foarte mare de apa, cauzand in Ceanu-Mic, comuna Tureni, pagube foarte mari. In Tureni s-a creat o alunecare de teren ce se extinde pe o duprafata de aproximatic 25 de hectare, acest lucru ... citeste toata stirea