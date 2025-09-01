Editeaza

Am aflat de ce au fost batuti in Cluj-Napoca cei doi cetateni din Nepal. Motivul e incredibil si nu are nicio legatura cu nationalitatea lor

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 16:52
Comunitatea din Cluj-Napoca e socata dupa ce doi muncitori din Nepal au fost luati la bataie pe o strada in apropiere de temuta zona Cantonului din Cluj-Napoca. Contrar a ceea ce se credea, atacul nu are nicio legatura cu xenofobia sau rasismul, ci a fost provocat de alte nevoi, mai carnale.
De ce au fost batuti cei doi cetateni din Nepal pe o strada din Cluj-Napoca?Asadar, conform surselor din ancheta, care au explicat in EXCLUSIVITATE pentru Stiri de Cluj situatia, cei doi baieti din Nepal ...citește toată știrea

