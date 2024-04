"Am ajuns sa-mi spuna politia sa-i dau 10.000 de lei sa scap de el". O clujeanca nu poate locui in propria casa din cauza fostului sot -"vanator de zestre"

Acum 12 ani Elena l-a cunoscut pe cel ce urma sa-i devina sot, la munca, in strainatate. S-a casatorit din dragoste, desi el nu avea niciun bun material. Ani mai tarziu, clujeanca este nevoita sa stea in chirie, desi are o casa in cartierul Manastur. Fostul sot, un abuzator, locuieste linistit in casa pe care Elena a cumparat-o din banii obtinuti prin vanzarea unei case mostenite de la parinti.In pofida faptului ca are toate dovezile, acte semnate la notar, femeia este purtata de ani de zile ... citește toată știrea