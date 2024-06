"Am schimbat directia gresita in care se indrepta Florestiul si am depus un numar record de proiecte!/Va asteptam la vot"- Bogdan Pivariu (PNL)

Primarul comunei Floresti ii cheama pe toti locuitorii la vot: "Duminica decidem viitorul comunitatii noastre!"Iata masajul primarului Bogdan Pivariu pentru floresteni:"Duminica ne prezentam la urnele de vot pentru a decide viitorul comunitatii noastre. Campania electorala ajunge la final, iar echipa PNL Floresti s-a concentrat exclusiv pe proiecte si solutii de care Florestiul are nevoie.In ultimii 4 ani, am reusit sa schimbam directia gresita in care se indrepta Florestiul. Prin efortul ... citește toată știrea