"Am sesizat ca liftul nu porneste, am vazut ca cineva tine usa". Agresiunea sexuala si hartuirea, tot mai des intalnite in Romania

In foarte multe orase din tara nu se poate vorbi despre siguranta, mai ales noaptea, pe strazi sau in parcuri. Femeile cad, de obicei, victimele agresiunilor din spatiul public. Recent, in Bucuresti, o femeie a fost agresata chiar in liftul blocului in care locuieste. Cu greu a scapat si a incercat sa uite ce i s-a intamplat. Femeia a vorbit, intr-un final, despre momentele de groaza prin care a trecut."Am apasat butonul corespunzator etajului la care locuiesc. Am sesizat ca liftul nu porneste ... citeste toata stirea