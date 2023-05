Cazul Teodorei, fetita de 14 ani din Cluj, care s-a inecat cu un jeleu si a murit dupa 6 zile de coma profunda, a socat toata tara. Specialistii in prim ajutor spun ca daca profesorii stiau sa efectueze manevra Heimlich, copila ar fi fost salvata. Familia elevei a sperat pana in ultimul moment ca aceasta isi va reveni, insa fata a asteptat aproape o ora o ambulanta cu medic care sa-i elibereze caile respiratorii, timp in care organele nu au fost bine oxigenate.Fata de 14 ani care s-a inecat cu ... citeste toata stirea