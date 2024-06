"Am votat pentru candidatul cu cele mai mari sanse sa finalizeze marile proiecte ale Clujului"- Viorel Baltaretu, candidat Primaria Cluj VIDEO

Viorel Baltaretu, candidatul USR la primaria Cluj-Napoca: "Am votat, cu incredere, pentru un nou Cluj"Viorel Baltaretu, candidatul Aliantei Dreapta Unita pentru functia de primar al municipiului Cluj-Napoca, a facut o declaratie optimista si plina de incredere la iesirea de la vot, indemnand clujenii sa participe in numar cat mai mare la alegeri."Am votat, cu incredere, pentru un nou Cluj. Am votat pentru candidatul care are cele mai mari sanse sa finalizeze marile proiecte ale Clujului, ... citește toată știrea