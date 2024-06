"Am votat pentru un Floresti european/Pentru viitorul copiilor nostri"- Bogdan Pivariu, primar Floresti VIDEO

Primarul Florestiului, Bogdan Pivariu, a votat pentru un "Floresti european"Astazi, primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a votat impreuna cu sotia si fiica sa. Dupa ce a iesit de la urne, a facut o declaratie prin care si-a exprimat speranta pentru un viitor euroepan al localitatii."Astazi este ziua votului! Si eu am votat! Am ales sa imi exprim votul pentru un Floresti European. Am ales echipa care poate continua proiectele de care Floresti are nevoie in urmatorii 4 ani!", a spus ... citește toată știrea