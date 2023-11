Dupa multi ani de pregatiri, Romania trece de joi, 30 noiembrie 2023, la Sistemul de Garantie-Returnare (SGR), menit sa ajute la o mai buna colectare la deseurilor, in conditiile in tara noastra e departe de tintele europene de colectare selectiva. Primii pasi catre acest sistem au fost facuti in urma cu 8 ani, dar termenele au fost ratate de fiecare data. Ce trebuie sa stii despre sistem, intr-un ghid sintetizat de Economedia.Nici termenul actual nu este unul dorit de cei care trebuie sa ... citeste toata stirea