"Ambasada SUA din Romania, mesaj dur pentru romani: "Veti fi prinsi, expulzati si nu va veti mai intoarce niciodata"

Ambasada SUA din Romania a transmis un mesaj extrem de dur romanilor si ii avertizeaza ca intrarea ilegala ilegala in Statele Unite nu este o optiune."Cei care incalca legea americana vor fi repatriati in tara lor sau se vor confrunta cu acuzatii penale", este mesajul de avertisment transmis pentru romani.Ambasada SUA a transmis un mesaj de avertizare pentru romani, in conditiile in care ridicarea vizelor poate fi amanata."Intrarea ilegala in Statele Unite nu este o optiune. Cei care ... citește toată știrea