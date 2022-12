Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, chemat de urgenta in tara. De ce s-a luat aceasta decizie

Ministerul de Externe anunta vineri, 9 decembrie, ca ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a fost chemat in tara pentru consultari.Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, avand in vedere pozitia Austriei de a vota negativ decizia privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen in cadrul Consiliului JAI de joi, din dispozitia ministrului Bogdan Aurescu, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Austria, Emil Hurezeanu, a fost chemat in tara pentru ... citeste toata stirea