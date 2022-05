Ambitia Ministerului Educatiei: Inlocuirea tablelor clasice cu table digitale in toate cele 100.000 de clase din Romania, cu fonduri din PNRR

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a spus ca isi propune inlocuirea tablei clasice cu tabla digitala, interactiva, in toate cele 100.000 de clase din Romania. Cimpeanu a aratat ca o oportunitate pentru educatie o reprezinta PNRR-ul, in care exista 3,6 miliarde de euro disponibili pentru a fi investiti in modernizarea scolilor romanesti."Acesti 3,6 miliarde de euro sunt sub tutela Romania Educata. Am lasant deja un prim program, al reducerii abandonului scolar, o prima runda, care s-a ... citeste toata stirea