Editeaza

Ambulantierul ranit in accidentul grav de aseara, din Cluj, are nevoie urgenta de sange: "Colegul nostru este la ATI. Oameni cu suflet mare, AJUTAEsI-L!"

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:49
31 citiri
Ambulantierul Pop Zoltan Attila, ranit in accidentul grav petrecut aseara pe DN1 - E60, intre Huedin si Saula, judetul Cluj, are nevoie urgenta de sange. Tragedia s-a soldat cu un deces si alti sase raniti, dintre care cinci au fost transportati de urgenta la spital.
Mesajul colegilor sai, transmis prin intermediul Stiri de Cluj
"Sunt colegul ambulantierului ranit in accidentul de aseara. Va rugam sa ne ajutati", asa si-a inceput George M. mesajul catre Stiri de Cluj. Acesta a vrut ca prin ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Cine este soferul Mustang-ului care a accidentat grav un copil pe trotuar in centrul Clujului. Operat de urgenta, baiatul e in stare critica
Un copil de 12 ani a fost grav ranit dupa ce a fost lovit pe trotuar de un Ford Mustang rosu, condus ...
Zeci de clujeni evacuati dintr-un bloc din cartierul Buna Ziua din Cluj-Napoca din cauza unui incendiu. Totul a pornit de la un aparat electric FOTO
Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitati, in aceasta dupa-amiaza, sa ...
Studentii de la Facultatea de Matematica si Informatica au protestat, CTP i-a auzit. Ce se intampla cu controversata linie 39 CREIC
CTP reactioneaza dupa ce studentii care trebuie sa ajunga la centrul CREIC pentru a invata s-au ...
ActualitateBusinessSportLife Show