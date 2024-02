Amenda de doua mii de euro pentru o firma de exploatare a lemnului din Gilau, ieri, dupa ce zeci de metri cubi nu apareau in evidente.Ieri politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica, alaturi de specialisti din cadrul Garzii Forestiere Cluj au descins la o firma cu sediul in comuna Gilau si la punctul de lucru al acesteia situat in Cluj-Napoca, unde acestia au constatat ca respectiva societate nu detinea in depozitul de material ... citește toată știrea