Amenda infima pentru zidul prabusit peste 6 masini in Cluj-Napoca. Inspectoratul de Stat in Constructii e degeaba

Inspectoratul de Stat in Constructii Cluj a dat o amenda de toata jena dupa ce un zid de sprijin s-a prabusit peste 6 masini in Cluj-Napoca.Amenda aplicata a fost de 40.000 de lei, care poate fi contestata si redusa. Pe strada Lombului nr. 2-4, un zid de sprijin s-a prabusit peste 6 masini, iar pagubele sunt uriase.Culmea este ca inspectorii din constructii fare bat santierele si dau amenzi pentru orice la constructorii fara relatii, nu au prea umblat pe strada Lombului. Daca ar fi fost, at ... citeste toata stirea