Amenda MAXIMA pentru Wonderland, dupa concertul de la Cluj al lui Leo de la Rosiori: Exista un risc MAJOR, caci mii de oameni s-au inghesuit VIDEO

ISU Cluj amendeaza organizatorii concertului lui Leo de la Rosiori cu 50.000 de lei pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiuInspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Avram Iancu" al judetului Cluj a intervenit in urma concertului sustinut de Leo de la Rosiori in noaptea de sambata spre duminica, intr-o sala de evenimente din comuna Feleacu. Evenimentul, desfasurat in complexul Wonderland, a atras peste 5.000 de participanti, desi capacitatea maxima a salii era de ... citește toată știrea