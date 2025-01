Amenda pana la 50 000 de lei pentru cetatenii care sustin online un candidat? Mai multe ONG-uri critica un articol interpretabil de lege

Conform unei ordonante intrate in vigoare ieri, 17 ianuarie, orice persoana fizica ce reprezinta sau actioneaza in numele unui candidat sau partid politic si promoveaza obiectivele acestuia, poate fi sanctionata cu amenda de pana la 50 000 de lei daca nu completeaza in postare o serie de chestiuni tehnice de ordin electoral.Mai multe ONG-uri atrag atentia ca acest lucru este interpretabil si poate duce la sanctionarea unor cetateni care doar si-au scris preferintele electorale pe o retea de ... citește toată știrea