Amenda pe masura tupeului! Politia locala Cluj-Napoca a amendat o firma care a aruncat gunoaie in Dambu Rotund - FOTO

Un "munte de gunoaie" a fost semnalat de un cititor Stiri de Cluj in Dambu Rotund, pe strada Spicului. Politia Locala a mers pe fir dupa ce s-a dat stirea si cel care a aruncat gunoaiele a fost prins."In data de 05.10.2022 ora 19.30 politistii locali au aplicat o sanctiune de 50.000 lei (in baza OUG 195/2005 privind protectia mediului), dupa ce au constatat o depozitare ilegala de deseuri pe un teren viran situat in prelungirea str. Spicului. Verificarea a fost facuta in urma unei sesizari ... citeste toata stirea