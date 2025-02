Amenda usturatoare pentru taximetristul filmat in timp ce transforma o strada din Cluj-Napoca in cos de gunoi/A sfidat orice norma de bun simt VIDEO

Taximetristul filmat pe strada Piata Unirii, in timp ce transforma carosabilul in propriul sau cos de gunoi, a fost amendat de politistii locali, dupa ce Stiri de Cluj a scris despre acest incident.Conform reprezentantilor Primariei Cluj-Napoca, taximetristul a fost amendat cu 1000 de lei de politistii locali din cadrul Serviciului Inspectie comerciala.In plus, pe langa sanctiunea contraventionala conducatorului auto i-a fost aplicat un punct de penalizare, in baza Regulamentului local ... citește toată știrea