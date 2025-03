Amenintari si violente fata de angajatii unei firme de paza din Cluj. Politia a retinut 2 barbati, iar luptatorii SAS au dispersat 30 de persoane VIDEO

Politistii au intervenit pentru aplanarea unui conflict in localitatea Aghiresu-Fabrici din judetul ClujIn seara zilei de joi, 6 martie, politistii au fost sesizati prin apel 112 de catre administratorul unei societati de paza, cu privire la faptul ca in centrul localitatii Aghiresu-Fabrici are loc un scandal in care mai multi angajati ai societatii sunt amenintati cu moartea si cu acte de violenta de catre doua persoane.Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, identificand un ... citește toată știrea