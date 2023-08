Amenzi aspre pentru doi soferi care au fost surprinsi gonind pe Autostrada Transilvania cu peste 200 km/h, au ramas fara permis patru luni - plus mii de lei amenda.In 4 august in jurul orei 14 politistii au amendat un sofer in varsta de 59 de ani, din judetul Timis, care a fost suprins cu aparatul radar ruland cu autoturismul cu viteza de 202 km/h pe Autostrada Transilvania. Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.900 de ... citeste toata stirea