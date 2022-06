Amenzi de 12.000 de euro ieri intr-o singura zi pe strazile din Cluj-Napoca si comunele din vecinatate.Ieri au iesit in strada politistii de la toate sectiile din Cluj-Napoca, 1-7, plus sectiile rurale din comunele din vecinatate. In cadrul actiunii au fost legitimate peste trei sute de persoane si au fost verificate in trafic aproximativ 220 de autovehicule. Pentru abaterile constatate, politistii au aplicat nu mai putin de 178 amenzi, in valoare de peste 60.000 de lei, adica 12.000 de euro. ... citeste toata stirea