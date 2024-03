Amenzi de aproape 16.000 de euro in doar cateva zile la firmele care prelucreaza sau transporta lemne, in Cluj.Amenzile le-au dat politistii de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica, alaturi de Garda Forestiera, intr-un control care a inceput in 20 februarie si s-a incheiat in 1 martie. La controale au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale in valoare de 79.000 de lei si a fost confiscata cantitatea de 205,32 metri cubi de ... citește toată știrea