Amenzi de aproape 200.000 de lei dupa controale ANPC in 82 de campusuri universitare

Inspctorii ANPC au dat amenzi de aproape 200.000 de lei si au inchis temporar 7 cantine dupa controale in 82 de campusuri universitare care includ atat camine, cat si cantine, printre neregulile gasite, fiind produse expirate si mobilier deteriorat."Din dispozitia Presedintelui Cristian Popescu Piedone, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a inceput o serie de controale in campusurile universitare, avand ca scop verificarea respectarii reglementarilor legale in vigoare ... citește toată știrea