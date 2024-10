Amenzi de mii de euro dupa o actiune de amploare a politistilor din Cluj, ieri; sute de masini verificate, o suta de amenzi date in cateva ore

Amenzi de mii de euro dupa actiunea de amploare de ieri a politistilor in zona orasului Gherla, unde sute de masini au fost verificate in cateva ore.Actiunea a durat ieri intre orele 6 si 12, in Gherla si comunele arondate, la care au participat politisti din structurile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, arme, criminalitate organizata, transporturi feroviare, precum si jandarmi. Un numar de 147 ... citește toată știrea