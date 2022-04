Amenzi de mii de euro in controale la brutariile din Cluj, in cateva zile.Controalele au fost derulate de Inspectoratul Teritorial de Munca saptamana trecuta, intre 5 si 8 aprilie, in brutarii si patiserii. Au fost controlati 21 de angajatori din domeniu, incaltati cu 27 de amenzi si sanctiuni, dintre care patru amenzi in valoare de 21.000 de lei. Amenzile au fost aplicate pentru neefectuarea controlului medical periodic al lucratorilor, neefectuarea instrurii introductiv generale si la locul ... citeste toata stirea