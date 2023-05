Amenzi de mii de euro in doar cateva ore in cateva comune din Cluj, unde politistii au iesit la vanat.In 20 mai intre orele 16 si miezul noptii politistii au iesit pe strazi intr-o actiune in localitatile Camarasu, Mociu, Palatca, Caianu si Suatu. In cadrul actiunilor au fost legitimate 135 de persoane, verificate aproximativ 90 de autovehicule, fiind aplicate 51 de sanctiuni ... citeste toata stirea