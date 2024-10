Amenzi de mii de euro in urma cu doua zile in Cluj pentru transporturi care incalcau legea.Astfel, in 8 octombrie politistii au desfasurat o actiune de control rutier cu scopul combaterii transportului ilegal de marfuri pe drumurile publice din Cluj. Rezultatul - 15 amenzi, in valoare totala de peste 40.000 de lei, adica peste 8.000 de euro.Sanctiunile au vizat nerespectarea reglementarilor privind perioadele de conducere si odihna ale soferilor, valoarea acestora ridicandu-se la 17.750 lei. ... citește toată știrea