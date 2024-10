Amenzi de mii de euro intr-o razie de amploare a politistilor in doar doua ore in Cluj-Napoca si zona metropolitana.S-a intamplat in 19 octombrie intre orele 2 si 4 dimineata in Cluj-Napoca, Apahida, Baciu si Floresti, unde au descins politisti, politisti locali, jandarmi si politisti de la sectiile rurale. Fortele de ordine au urmarit combaterea comportamentelor antisociale si a infractionalitatii stradale, a infractiunilor de furt, sanctionarea indisciplinei in trafic, precum si asigurarea ... citește toată știrea