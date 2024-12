Amenzi de mii de euro la centrele de ingrijire a varstnicilor din Cluj, le-a aplicat Protectia Muncii.In prima jumatate a acestei luni Inspectoratul Teritorial de Munca a facut controale, in cadrul unei campanii nationale, la centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice, centrele rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati si cele destinate copiilor.Rezultatul - doua amenzi in valoare totala de 25.000 de lei, adica peste cinci mii de euro. Au fost verificate in total ... citește toată știrea