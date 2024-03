Amenzi de mii de euro la Cluj in doar cateva ore, le-au dat politistii, care au verificat sute de masini in Cluj-Napoca.Actiunea a avut loc in 27 martie, intre orele 18-20 si 23-1 dimineata a doua zi. A fost o actiune de amploare, cu efective de la toate cele sapte sectii de politie din Cluj-Napoca, plus politisti rutieri si de la sectiile rurale Apahida, Baciu si Floresti, precum si politisti locali. Au fost verificate peste ... citește toată știrea