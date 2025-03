Amenzi de mii de euro pentru soferi in doar cateva ore intr-un oras din Cluj, ieri.Actiune cu efective de Politie marite ieri intr-un oras din Cluj, intre orele 11 si 14 au dat amenzi de 18.000 lei, adica aproape patru mii de euro. S-a intamplat in Campia Turzii, unde politistii ajutati de Politia Rutiera, de jandarmi si de angajatii Serviciului pentru Imigrari au legitimat peste 130 de persoane in intervalul mentionat si au verificat aproximativ 80 de masini; rezultatul - 54 de amenzi date. ... citește toată știrea