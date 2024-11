Amenzi de peste 1,2 milioane de lei comerciantii de pneuri uzate! ANPC a descoperit nereguli grave: "Este inacceptabil, ii pun in pericol"

Iarna isi intra, incet in drepturi. Astfel, soferii trebuie sa inlocuiasca fara sa stea pe ganduri cauciucurile de vara cu cele destinate sezonului rece. Multi apeleaza la comerciantii de pneuri uzate ca sa faca o economie, insa exista sansa sa cada intr-o capcana uriasa si sa-si puna viata in pericol.Peste 400 de comercianti de pneuri uzate de la nivelul intregii tari au fost verificati, in perioada 16 - 27 septembrie, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).In urma ... citește toată știrea