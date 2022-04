Amenzi de peste 380.000 de lei, date comerciantilor de oua in cadrul unor controale realizate de ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a intensificat, in aceasta perioada supravegherea pietei, in ceea ce priveste comercializarea produselor specifice Sarbatorilor Pascale.Astfel, la nivelul intregii tari, pe data de 12 aprilie 2022 s-au derulat actiuni de verificare a modului in care sunt comercializate cele mai cautate produse in perioada premergatoare Pstelui, si anume: ouale. Intr-o singura zi, au fost intreprinse nu mai putin de 114 actiuni de control in toata ... citeste toata stirea