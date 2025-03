Amenzi de sute de mii de lei pentru firmele de constructii din Cluj! Munca ,,la negru" e inca in floare

Mai multe firme de constructii din Cluj au fost amendate de Inspectia Muncii!Controalele au avut loc in perioada 18 si 21 martie, fiind verificati 26 de angajatori din judetul Cluj. In urma actiunii s-au aplicat amenzi totale de 236.000 lei in domeniul relatiilor de munca si al securitatii sa sanatatii in munca.Trei firme au fost amendate cu 200.000 de lei pentru munca nedeclarata.La o societate comerciala inspectorii ITM au gasit 6 persoane care nu aveau contract de munca, in timp ce ... citește toată știrea