Amenzi de sute de mii de lei pentru unitatile unui important lant de magazine in Cluj, dupa ce au fost calcate de Protectia Consumatorului.Doar in Cluj, Protectia Consumatorilor a amendat magazinele Lidl cu 340.000 lei, in august, in cadrul unor controale organizate la nivel national. La Cluj au fost verificate 13 magazine iar inspectorii OPC au dat 24 de amenzi in valoare de 340.000 de lei, si zece avertismente. Au fost totodata oprite definitiv de la comercializare produse alimentare ... citeste toata stirea