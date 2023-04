Amenzi de zeci de mii de euro in cateva zile la Cluj, au fost impartite de inspectorii de la Directia Sanitar Veterinara in perioada Pastelui.Controalele au avut loc intre 30 martie si 11 aprilie, in perioada premergatoare Pastelui. "Scopul controalelor consta in verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toate pietele agro-alimentare, abatoarele si centrele de sacrificare cu activitate temporara, unitatile de transare a carnii, unitati de ... citeste toata stirea