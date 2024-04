Amenzi de zeci de mii de euro in Cluj la firmele de constructii din judet la inceputul acestei luni, le-a dat Inspectoratul Teritorial de Munca.Institutia a facut controale in primele cinci zile din luna in cadrul unei campanii nationale la firmele de constructii si lucrari de geniu civil. "Domeniul constructiilor constituie unul dintre sectoarele cu pondere importanta in economia nationala. In baza analizei datelor statistice, privind indicele de frecventa care indica numarul de accidentati ... citește toată știrea