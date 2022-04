Amenzi dure pentru oamenii care isi bat joc de animale. Pedepsele pentru cruzime ar putea ajunge si la 7 ani de inchisoare

Cruzimea fata de animale va fi sanctionata aspru. Cetatenii romani care isi bat joc de patrupezi, vor putea primi si pana la 7 ani de inchisoare. Un proiect de lege in acest sens a fost votat in Parlament, iar in curand vom vedea si primele efecte. Sunt vizate persoanele care schingiuiesc, ucid sau ranesc intentionat animalele. Vor fi pedepsiti si cei care organizeaza lupte cu sau intre animale.Cele mai mari pedepse vor fi pentru cei care omoara animale sau organizeaza lupte intre acestea: ... citeste toata stirea