Amenzi pentru romanii care fumeaza in scarile de bloc, holuri sau lifturi. Noua legislatie a intrat in vigoare

Romanii care fumeaza in spatiile comune ale blocului, precum holuri sau lifturi, risca amenzi usturatoare, dupa ce noua legislatie a intrat in vigoare.Conform acesteia, oamenii care incalca aceste norme pot primi o amenda de pana la 500 de lei, iar in cazul companiilor care nu respecta legislatia, sanctiunile pot ajunge pana la 15.000 lei.,,Se interzice fumatul in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca ... citește toată știrea