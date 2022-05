Amenzi uriase date de ANSVSA, chiar inainte de 1 Mai. Pensiunile si restaurantele, prinse cu produse alterate

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a continuat controalele la nivel national pentru protejarea sanatatii consumatorilor in perioada sarbatoririi zilei de 1 Mai. Neregulile descoperite in timpul controalelor au fost sanctionate prin aplicarea a 86 de amenzi, in valoare totala de 643.300 de lei si emiterea unei ordonante de suspendare a activitatii.In ziua de 30 aprilie au fost verificate 764 de unitati, dintre care 417 de unitati de alimentatie ... citeste toata stirea