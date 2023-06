In curtea Institutului Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta" din Cluj, langa bariera, se afla o mica bucata de istorie din trecutul orasului. Aceste banci se gaseau peste tot prin oras intre 1992 si 2004.Vechea banca vopsita inca in culorile tricolorului este o ramasita dintr-o era controversata a Clujului. Este vorba despre perioada in care Gheorghe Funar era primarul orasului.Fostul primar al Clujului a ocupat functia ... citeste toata stirea