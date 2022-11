Amplu concert la sfarsitul lunii pe scena Operei Nationale din Cluj, Grigore Lese pune in scena interpretari ale scrisorilor de pe front, "hori de unul singur, zicari de jale, de dragoste si de instrainare".Concertul are loc miercuri 30 noiembrie la ora 18.30. "Un secol de dor cu Grigore Lese prezinta povestea muzicala a trecutului nostru istoric intr-o ingemanare dintre muzica traditionala si cea academica, in care vor fi interpretate lucrari muzicale semnate de Bela Bartok, Serghei ... citeste toata stirea