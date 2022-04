Amplu eveniment cultural pentru ajutorarea refugiatilor ucrainieni, la Cluj.Concertul "We Rock for Ukraine" are loc in 19 aprilie, seara la ora 19 la Colegiul Academic din Cluj pe acorduri de rock simfonic si prin vocile unor actrite cunoscute din Cluj. "Publicul va primi mesajele emotionante ale celor care inca lupta si rezista in Ucraina. Toate aceste mesaje provin direct de la cei implicati, prin parteneriatul direct cu Urban Space Radio din Kiev, statia care a lansat podcastul "The Day ... citeste toata stirea