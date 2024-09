Amplu exercitiu international de salvare in Cluj, se simuleaza un grav accident intre doua trenuri - de marfa si de calatori - in zona iesirii din gara Cluj-Napoca spre Oradea.Exercitiul e programat maine, dureaza inter orele 9 si 16 si se numeste "Rail Invest 2024". Este un eveniment in premiera in Romania. Scenariul exercitiului presupune un accident feroviar simulat intre un tren de marfa si un tren de calatori, in zona iesirii din statia CFR Cluj-Napoca spre Oradea. Trenul de marfa va ... citește toată știrea