Ana Blandiana vine la Cluj si rememoreaza evenimentele de la Revolutia din 1989."Pe 11 decembrie, va invitam la o discutie despre importanta memoriei istorice colective in fortificarea si consolidarea valorilor democratice in societate. Prin prisma experientelor poetei Ana Blandiana si reflectiile profesorului universitar dr. Virgiliu Esarau, vom analiza impactul opresiunii asupra comunitatilor si felul in care trecutul ne invata sa protejam si sa promovam libertatea in prezent si viitor", ... citește toată știrea