Analist militar despre cea mai mare provocare NATO in cazul unei invazii: drumurile romanesti, aliatul rusilor

Summitul NATO de la Madrid a stabilit ca Alianta poate detasa mult mai multi militari si mult mai repede in Europa-100.000 de militari pot interveni in zece zile, respectiv 500.000 in maximum sase luni. In Europa de Est insa, marea provocare a NATO este interventia rapida in conditiile unei infrastructuri precare. Analistul militar Ionut Sutea explica pentru "Adevarul" care sunt efectele summitului NATO de la Madrid asupra razboiului din Ucraina si asupra sigurantei tarilor din Europa si, in ... citeste toata stirea