Analistul clujean Mihai Curteanu: O invit pe doamna Sosoaca sa se mute in Rusia, unde il poate adula cat vrea pe Putin

Analistul clujean Mihai Curteanu a taxat personajele toxice din Romania, precum e si senatoarea Diana Sosoaca, care spune ca ucrainenii s-au bobardat singuri, ca sa poata da vina pe rusi."Traim momente dificile, momente in care umanitatea in integralitatea ei este pusa la grea incercare de catre un individ aflat in fruntea unui stat puternic.Putin are astazi grave probleme la "etajul superior", aspect confirmat in ultima perioada de catre cei care au studii de specialitate si care au analizat ... citeste toata stirea