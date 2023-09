200.000 de accidente rutiere au avut loc in Romania, in ultimii 10 ani. In medie, cinci oameni mor zilnic pe soselele din tara noastra, prima din UE la numarul de morti pe cap de locuitor, in accidente rutiere, arata o analiza G4Media si Info Sud-Est. Cum sta Clujul?Judetele cu cele mai multe accidente mortale din Romania sunt Suceava, Constanta, Bacau, Dolj si Prahova. La polul opus se afla Covasna, Tulcea, Alba, Harghita si Salaj, conform informatiilor colectate de la inspectoratele de ... citeste toata stirea