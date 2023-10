Tarifele medii solicitate pentru apartamentele scoase spre inchiriere la Cluj au crescut cu 17% fata de anul trecut in cazul garsonierelor si apartamentelor cu trei camere si cu 10% pentru apartamentele cu doua camere, arata cea mai recenta analiza a platformei Storia.roSumele solicitate pentru chiriile din 10 mari orase din tara au inregistrat o crestere de 15% de la un an la altul, in timp ce tarifele solicitate de la o luna la alta au crescut, in medie, cu 2%, arata o analiza Storia.ro - ... citeste toata stirea